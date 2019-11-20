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21 ноября • обновлено в 02:56
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Названы самые неподходящие для секса песни

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Пользователи сети назвали песни, которые не подходят для занятия сексом.

Издание Mashable пишет, что антисекс-плейлист был создан в феврале 2018 года на сервисе Spotify, и до настоящего времени в него добавляли новые песни.

Сейчас там насчитывается 112 песен. А общая продолжительность композиций шесть часов и девять минут.

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Так, среди входящих в плейлист композиций есть несколько мелодий для детей, например саундтрек для американского образовательного сериала Reading Rainbow ("Радуга-читальня"), а также музыкальная тема Yo Ho (A Pirate’s Life for Me), написанная в 1967 году для аттракциона "Пираты Карибского моря" в Диснейленде.

Кроме того, в список входит патриотическая песня God Bless America ("Боже, благослави Америку"), рождественская композиция The Christmas Shoes, народная песня She'll Be Coming Round the Mountain, саундтрек к американскому полицейскому сериалу "Закон и порядок" и ремикс песни "Макарена".

Названы самые неподходящие для секса песни

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что регулярное занятие сексом может помочь быстрее преодолеть простуду и грипп.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тег
Секс
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