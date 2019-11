Названы самые неподходящие для секса песни

Пользователи сети назвали песни, которые не подходят для занятия сексом.

Издание Mashable пишет, что антисекс-плейлист был создан в феврале 2018 года на сервисе Spotify, и до настоящего времени в него добавляли новые песни.

Сейчас там насчитывается 112 песен. А общая продолжительность композиций шесть часов и девять минут.

Так, среди входящих в плейлист композиций есть несколько мелодий для детей, например саундтрек для американского образовательного сериала Reading Rainbow ("Радуга-читальня"), а также музыкальная тема Yo Ho (A Pirate’s Life for Me), написанная в 1967 году для аттракциона "Пираты Карибского моря" в Диснейленде.

Кроме того, в список входит патриотическая песня God Bless America ("Боже, благослави Америку"), рождественская композиция The Christmas Shoes, народная песня She'll Be Coming Round the Mountain, саундтрек к американскому полицейскому сериалу "Закон и порядок" и ремикс песни "Макарена".

