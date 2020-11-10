Названы простые способы улучшить секс во время пандемии

Педагог по вопросам сексуальности и консультант Blueheart Кэтрин Хертлейн рассказала, как вернуть влечение, если оно исчезло во время изоляции.

Подробностями специалист поделилась с изданием Metro. По словам Хертлейн, для того чтобы улучшить интимную жизнь, нужно сначала заняться своими сексуальными проблемами и разобраться с их причинами, а не сразу тащить партнера в постель.

"События нашей жизни иногда могут вызывать у нас стресс или беспокойство, заставляя мозг работать, даже когда нужно расслабиться. К сожалению, мы не всегда можем избавить нашу жизнь от негатива, но способны поменять свой образ жизни", – заявила эксперт.

Кроме того, она посоветовала спать ежедневно 7-8 часов, придерживаться здоровой, сбалансированной диеты и регулярно заниматься спортом, даже если это час ходьбы в день.

"Так вы избавитесь от негативных мыслей и состояния, которые убивают сексуальное влечение. Эти эмоции вызывают чрезмерный всплеск кортизола в организме, что может привести к снижению полового влечения", – поделилась Кэтрин.

Также, чтобы улучшить сескуальную жизнь во время пандемии, специалист порекомендовала чаще разговаривать с партнером и устраивать романтические вечера.

"Мы должны чувствовать себя в безопасности, расслабленно и комфортно. Поэтому, если пандемия повлияла на ваше желание заняться сексом, постарайтесь найти причины беспокойства и обсудите это со своим партнером. Можно устраивать свидания раз в неделю, даже если вы дома. Вы можете нарядиться, приготовить романтический ужин и провести время вместе", – подытожила она.

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