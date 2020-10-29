Названы продукты, которые улучшают качество секса

Ученые из отдела урологии Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, какие продукты надо употреблять для хорошего секса и повышения либидо.

Они изучили состояние здоровья 271 мужчины, которые с июля 2018 года по май 2019 обращались в клинику с жалобами на сбои в половой сфере, пишет Рамблер.

Эксперты расспросили их о диете и образе жизни. 65% человек описали свой рацион как "обычный", остальная часть придерживалась диет. Пациенты употребляли не прошедшие переработку продукты, избегали консервов и полуфабрикатов. 28% регулярно практиковали прерывистое голодание.

Ученые заметили, что сторонники здорового питания реже жалуются на проблемы с эрекцией. Авторы исследования добавили, что органическая диета улучшает самочувствие и обеспечивает приток энергии – это значительно повышает либидо.

Кроме того, прерывистое голодание нормализует гликемический индекс и улучшает метаболизм, что, в свою очередь, ведет к росту уровня тестостерона.

Ранее та же группа экспертов исследовала связь женского либидо с питанием. Они заметили, что западный рацион нельзя считать здоровым. В нем много жареного, плохих жиров и продуктов, обработанных промышленным способом. Совсем иное мнение ученые высказывают о средиземноморской диете, где много овощей, рыбы, цельного зерна. Кроме того, специалисты заметили позитивное влияние на либидо кетогенной диеты, особенно в своей максимальной фазе.

Другое исследование, в котором приняли участие иранские, канадские и албанские мужчины, показало, что на мужскую половую жизнь благотворно влияют фрукты и овощи. Эффективны орехи и продукты с высоким содержанием клетчатки. Авторы научного доклада говорят, что представители сильного пола племен Амазонки редко страдают нарушениями эрекции и эякуляции. В их меню речная рыба, бразильские орехи, фрукты и овощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы несексуальные детали, которые возбуждают мужчин.