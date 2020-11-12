Названы причины, почему мужчинам сложно жить без секса

Как бы мы не относились к сексу, нельзя отрицать, что этот процесс является одним из самых важных в жизни любого человека, а особенно для мужчин. Есть множество причин, из-за которых мужчинам сложно обойтись без интимных отношений.

Секс – это мощнейший источник удовольствия, которому трудно противостоять, особенно это касается сильного пола, который, по мнению многих женщин, не может жить без постоянных половых контактов. Отчасти это правда, однако дело здесь вовсе не в распущенности, пишет "Рамблер".

Нервная система может дать сбой

В отличие от женщин, которые могут годами сдерживать желание и успешно подавлять влечение, мужской организм в буквальном смысле страдает в отсутствие близости. Причем больше всего страдает нервная система, никто не знает, как именно отразится отсутствие секса на том или ином мужчине – это могут быть приступы агрессии, апатия, навязчивые мысли и даже глубокая депрессия.

Все дело в нехватке гормонов, которые вырабатываются только во время самого интимного процесса, а именно – дофамин и серотонин. Если мужчина уже долгое время обходится без близости, он начинает заполнять "гормональную пустоту", употребляя в больших количествах алкоголь и вредную пищу, что лишь на короткое время позволяет гормонам скакнуть вверх, но эйфория очень быстро сходит на нет.

Тестостерон стремительно падает

Один из важнейших мужских гормонов – тестостерон – может резко сократить свое присутствие в организме, если мужчина больше нескольких месяцев избегает секса по тем или иным причинам. Из-за низкого уровня гормона начинаются такие проблемы, как выпадение волос, кости могут стать более хрупкими, а также мужчина становится вялым и постепенно теряет интерес к активностям, которые раньше не оставляли его равнодушным.

Стали известны причины, из-за которых мужчинам сложно обойтись без секса Радио "Свобода"

Как вариант, мужчина может заменять секс физическими упражнениями, но и этот эффект длится не слишком долго.

Интерес к женщинам постепенно снижается

Данная проблема волнует не только мужчин, которые долго обходятся без секса, но даже женатых представителей сильного пола. Даже если мужчина обожает свою партнершу, через несколько лет совместного проживания, когда все позиции и игры испробованы, мужчина начинает откровенно скучать. В этот период особенно часто происходят измены.

Другая крайность – мужчина в принципе перестает интересоваться сексуальной стороной жизни, находя источник удовольствия в других вещах, например, любимом хобби. В такой ситуации женщине важно проявить инициативу и подогреть интерес своего мужчины, либо обратиться за помощью к семейному специалисту, который вместе с вами проговорит проблему и подскажет способ, который поможет разжечь страсть с новой силой.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы простые способы улучшить секс во время пандемии.