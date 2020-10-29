Названы несексуальные детали, которые возбуждают мужчин

Все женщины привыкли считать, что главные возбудители для мужчин – это красивое кружевное белье и безупречные формы. Однако несексуальные на первый взгляд детали во внешности или поведении представительниц прекрасного пола могут "цеплять" их больше, чем идеальная картинка в целом.

В связи с этим издание Cosmopolitan опросило несколько мужчин. Они рассказали о неожиданных вещах, которые возбуждают их в женщинах больше всего.

Девушки, которые игнорируют их

Мужчин привлекает такое поведение со стороны женщин. Им кажется, что самостоятельные, самодостаточные дамы, погруженные в свои дела – это очень сексуально.

"Я часто наблюдаю за своей девушкой, когда она чем-то занята и не обращает на меня внимания. Именно в такие моменты я хочу ее сильнее всего!" – Дима, 31 год.

Белые носочки

"Не сочтите меня извращенцем, но я таю при виде девушек в коротких белых носочках, обнажающих щиколотку. Это так сексуально!" – Андрей, 28 лет.

Когда девушка зевает или потягивается

Многие мужчины делают акцент на изгиб спины, когда их возлюбленные потягиваются и даже сравнивают их с кошками. Гибкость считается очень притягательной для представителей сильного пола.

"Обожаю, когда моя подруга выгибает спинку дугой как кошечка. Это так заводит!" – Саша, 26 лет.

Когда девушка произносит их имя

Мужчины любят, когда возлюбленная произносит их имя. Немаловажен тут и голос женщины. Самым сексуальным считается приглушенный, низкий и слегка мягкий голос.

"Нет ничего более сексуального, чем услышать свое имя из ее уст во время секса!" – Сережа, 31 год.

Растяжки

И, наконец, пятая неожиданная деталь, которую мужчины находят сексуальной, – это растяжки на теле. Порой они их называют даже "местами для поцелуев"

"Даже не знаю, как это объяснить, но и в стройных, и в фигуристых девушках растяжки на коже меня возбуждают. Воспринимаю их как метки для поцелуев", – Артем, 35 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты по языку тела заявили, что мужчин, часто предпочитающих "ходить налево", выдает большой размер ноги, а женщины, которые не прочь завести роман на стороне, имеют широкие бедра.