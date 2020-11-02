Названы модели джинсов, которые мужчины считают самыми сексуальными

Грамотно сочетать джинсы и правильно дополнять каждый из образов является главным, чтобы оказаться в эпицентре внимания мужчин.

Правильно подобранные джинсы – это не только часть гардероба. Они могут раскрыть потенциал женской фигуры, сфокусировать взгляды на достоинствах и взбудоражить мужчин, пишет uznayvse.ru

Скинни

Именно они занимают первые позиции в рейтинге самых соблазнительных моделей. Скинни максимально прилегают к телу и выделяют формы, подчеркивая ноги, ягодицы и бедра. Джинсы-скинни выигрышно сочетаются как с туфлями и босоножками на высоком каблуке, так и с кроссовками или ботинками на плоской подошве.

Джинсы скинни uznayvse.ru

С завышенной талией

Этот популярный в 80-х годах фасон регулярно появляется в списках трендов. Девушки обожают его за удобство, а мужчины – за женственность. Джинсы с высокой талией помогают скорректировать фигуру и замаскировать ее несовершенства. Они плотно облегают зону живота, скрывая лишние объемы и акцентируя внимание на линии талии.

Джинсы с завышенной талией uznayvse.ru

Рваные

На женщину в дырявых джинсах мужчины смотрят с любопытством. Но отнюдь не потому что она выглядит как сумасшедшая или нищенка – просто они аккуратно приоткрывают закулисье женской фигуры, демонстрируя фрагменты тела. Такие джинсы добавляют образу дерзости и пикантности. Если вы хотите сразить представителей сильной половины человечества наповал, достаточно надеть под низ джинсов сетчатые колготки. Такое сочетание выглядит очень соблазнительно.

Рваные джинсы uznayvse.ru

С задней молнией

Брюки с молнией сзади не только выглядят соблазнительно, но и визуально увеличивают все ваши прелести. Джинсы с такой нетипичной деталью вызывают бурю эмоций у мужчин. Готовьтесь, что вам будут оборачиваться вслед.

Джинсы с задней молнией uznayvse.ru

С открытой щиколоткой

Джинсы, через которые видны оголенные щиколотки, стимулируют воображение мужчин. Они интригуют и увлекают словно трейлер фильма. Один из жарких трендов 2020-2021 годов – джинсы с большими контрастными подворотами. Они присутствуют в актуальных коллекциях мировых брендов: Balmain, R13, Hellesy. Кстати, вовсе не обязательно отправляться на шопинг за новыми джинсами, если можно подвернуть старые – просто укоротите их.

Джинсы с открытой щиколоткой uznayvse.ru

Бойфренды

Многие женщины уверены, что это антисексуальная модель джинсов. Но бойфренды создают интригу, скрывая женские формы за объемным свободным кроем. Чтобы они выглядели эффектно в образе, нужно подобрать к ним правильный верх. Достаточно компенсировать их брутальность женственными предметами гардероба. Это может быть кроп-топ, блуза из полупрозрачной ткани, свитер с открытыми плечами, надетый на голое тело жакет. Если нужно выглядеть пленительно, то лучше сочетать джинсы-бойфренды с туфлями, сапогами, босоножками на высоком каблуке.

Бойфренды uznayvse.ru

С разрезами на ягодицах

Эта тяжелая модная артиллерия стреляет на поражение в мужские сердца. В джинсах с прорезями в пикантной зоне вы гарантированно не останетесь без комплиментов. Такая модель подходит безбашенным модницам, которые обожают быть в центре внимания.

Джинсы с разрезами на ягодицах uznayvse.ru

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