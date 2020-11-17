Названы лучшие позы для секса, которые помогут избежать развода

София Ковнир
София Ковнир
Секс
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Названы лучшие позы для секса, которые помогут избежать развода

Если в вашей паре есть проблемы и вы на грани развода, то вернуть страсть в отношениях сможет разнообразие в сексе. Так, стали известны лучшие позы, которые помогут избежать расставания.

Как оказалось, именно страстный интим может наладить отношения между мужчиной и женщиной, пишет "Рамблер".

Горячая прачка

Вы можете отправиться в ванную, включить стиральную машину в режиме "отжим" и заняться страстным сексом.

Обхватите ногами талию своего мужчины. Вибрация машины прибавит в вашу интимную жизнь новые ощущения.

Дельфин и русалка

Ванная хорошо подойдет для романтичной прелюдии. Вы можете понежиться в теплой воде, сделать друг другу массаж и обсудить, как прошел ваш день.

Кроме того, можно заняться сексом в душевой кабинке. Это придаст в ваших интимных отношениях больше страсти и энергичности. Также можно воспользоваться секс-игрушками.

Отметим, что секс в душе или ванной часто приводит к беременности, поэтому будьте готовы ко всему.

Стали известны лучшие позы, которые помогут избежать расставания
Изысканная кухня

Разнообразить интимную жизнь поможет секс на кухонном гарнитуре. Женщины могут подстелить полотенце, чтобы было мягче, но и холодная столешница придаст незабываемые ощущения.

Эротичный рецепт

Попробовать оральный секс можно и на обеденном столе. Для этого женщине стоит лечь, а партнеру опуститься на колени и сделать ей приятно.

Стали известны лучшие позы, которые помогут избежать расставания
Диванная страсть

Для разнообразия интима можно использовать подлокотник дивана. Женщина прислоняется к нему, позволяя мужчине войти сзади. Отметим, что во время этого мягкая обивка стимулирует клитор и доставляет партнерше максимальное удовольствие.

Влюбленные коалы

Поза обнимающихся панд поможет придать вашим отношениям больше нежности. Во время этого главное – смотреть друг другу в глаза и целоваться. Кроме того, обнимите своего партнера руками и ногами, а мужчина пусть поддерживает ваши бедра.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы причины, почему мужчинам сложно жить без секса.

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