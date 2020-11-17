Названы лучшие позы для секса, которые помогут избежать развода

Если в вашей паре есть проблемы и вы на грани развода, то вернуть страсть в отношениях сможет разнообразие в сексе. Так, стали известны лучшие позы, которые помогут избежать расставания.

Как оказалось, именно страстный интим может наладить отношения между мужчиной и женщиной, пишет "Рамблер".

Вы можете отправиться в ванную, включить стиральную машину в режиме "отжим" и заняться страстным сексом.

Обхватите ногами талию своего мужчины. Вибрация машины прибавит в вашу интимную жизнь новые ощущения.

Ванная хорошо подойдет для романтичной прелюдии. Вы можете понежиться в теплой воде, сделать друг другу массаж и обсудить, как прошел ваш день.

Кроме того, можно заняться сексом в душевой кабинке. Это придаст в ваших интимных отношениях больше страсти и энергичности. Также можно воспользоваться секс-игрушками.

Отметим, что секс в душе или ванной часто приводит к беременности, поэтому будьте готовы ко всему.

Разнообразить интимную жизнь поможет секс на кухонном гарнитуре. Женщины могут подстелить полотенце, чтобы было мягче, но и холодная столешница придаст незабываемые ощущения.

Попробовать оральный секс можно и на обеденном столе. Для этого женщине стоит лечь, а партнеру опуститься на колени и сделать ей приятно.

Для разнообразия интима можно использовать подлокотник дивана. Женщина прислоняется к нему, позволяя мужчине войти сзади. Отметим, что во время этого мягкая обивка стимулирует клитор и доставляет партнерше максимальное удовольствие.

Поза обнимающихся панд поможет придать вашим отношениям больше нежности. Во время этого главное – смотреть друг другу в глаза и целоваться. Кроме того, обнимите своего партнера руками и ногами, а мужчина пусть поддерживает ваши бедра.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы причины, почему мужчинам сложно жить без секса.