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24 ноября • обновлено в 02:20
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Названы фразы, которые запрещены во время секса

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Главное правило в секс для удовлетворения конечным результатом – не взболтнуть лишнего.

Как показала практика, всего несколько слов могут не только испортить настроение, но и вообще какое-либо желание находиться с человеком в одной комнате. Издание ELLE привело по 10 фраз, которые под табу в постели.

Так, мужчинам не нравятся сравнения с отцом, комментарии по поводу достоинства и, как ни странно, желание женщины поскорее закончить процесс.

Названы фразы, которые запрещены во время секса

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Топ-10 худших фраз по версии мужчин: чужое имя, "Я хочу пукнуть", "который час?", "Это оно?" (Об оргазме), "Кончай быстрее", "Как думаешь, твоя мама когда-то пробовала эту позу?", "Что ты хочешь на ужин завтра?", "Ты напоминаешь мне моего отца...", "У тебя такой маленький...", "Как, говоришь, тебя зовут?".

Что не стоит говорить во время секса

Что не стоит говорить во время секса

Comments.UA

Женщинам также не нравится, когда их с кем-то путают, сравнения с мамой и другие пункты. Топ-10 худших фраз по версии представительниц слабого пола: чужое имя, "Я не могу этого сделать", "У меня пропал запал", "А ты пробовала это со своим бывшим?", "Что любит твоя сестра в сексе", "Что мне делать дальше", "Я не люблю тебя", "Я ухожу от тебя. После этого секса", "Можно я буду называть тебя "мамой", "Ты почти такая же горячая, как моя бывшая".

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Автор
Дмитрий Гриневич
Теги
Секс Отношения Психология
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