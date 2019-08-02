Названы 5 самых грязных мест для секса

Наверняка у каждого есть примерный список мест, где они хотели бы заняться сексом. Если да, то можно смело вычеркивать из него все общественные места.

Люди, что там были до вас, скорее всего, оставили бактерии, которые запросто могут попасть на незащищенные участки вашего тела. Микробиолог из Университета штата Аризона Чарльз Герб назвал пять мест, где сексом лучше не заниматься, пишет Mhealth.

Туалет в самолете

Фото: www.biletik.aero

Эти тесные кабинки стоят на первом месте в списке самых загрязненных мест для секса. По словам Герба, в промежутке между уборками туалетом в самолете могут пользоваться около 70 человек, и далеко не все они тщательно моют руки. Не удивительно, что там почти на всех плоскостях может присутствовать кишечная палочка.

Раздевалка в спортзале

В раздевалке зала идеальные условия для размножения бактерий. Там даже ходить босиком не рекомендуется, а уж заниматься сексом — тем более.

Кинотеатр

Фото: Freepik

Также, по словам микробиолога, сиденья и подлокотники в кинотеатрах чистят довольно редко, и анализ одного из кинозалов дал положительный результат на стафилококк. Так что темнота — не всегда друг молодежи.

Парк

Кроме того, Герб отметил, что желающих заняться сексом на площадках и в парках ждут там вирусы простуды и гриппа, следы фекалий животных и людей. Поэтому лучше заниматься любовью дома.

Пляж

Фото: lifeisphoto.ru

А тех, кто мечтает заниматься сексом на пляже, Герб призвал задуматься о том, что песок — переносчик сотен вредоносных бактерий и вирусов. Исследование китайских ученых показало, что песок на пляже — в разы грязнее, чем вода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети определили самые раздражающие и скучные действия в сексе.

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