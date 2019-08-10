Названы 5 продуктов, от которых стоит отказаться перед сексом

Существует пять продуктов, которые ни в коем случае нельзя есть перед сексом, потому что бурная ночь может завершиться большим разочарованием.

Портал bigpicture перечислил, что из любимой пищи не стоит употреблять в течение дня, чтобы не произошло неприятных неожиданностей.

Хот-доги – они содержатбольшое количество насыщенных жиров, которые способствуют снижению циркуляции крови, что может произойти в самый ответственный момент. Это грозит вялостью и всеми вытекающими последствиями.

Энергетики также стоит исключить из рациона перед ответственным занятием.Эти напитки из-за содержания дают лишь кратковременный эффект, а после того, как он выветрится, начинается вялость и раздражительность. А если выпить слишком много напитка, может начаться повышенная потливость, раскоординация движений, растерянность и частое сердцебиение.

Сыр тоже стоит исключить из дневного рациона перед сексом, так как он обладает способностью делать сперму более вязкой. У некоторых людей также после употребления может наблюдаться тяжесть в животе.

Сыр pixabay

Картофель фри является еще одним продуктом, от которого стоит отказаться. Он содержит вредные трансжиры, которые приводят к снижению уровня тестостерона и ухудшают циркуляцию крови.

И самым очевидным является исключение алкоголя, в частности, вина. От этого напитка снижается чувствительность к прикосновениям, потому, достичь эрекции или оргазма будет сложнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты назвали несколько вещей, которые ни в коем случае не нужно делать перед сексом.

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