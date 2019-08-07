Названо топ-5 вещей, которые не стоит делать перед сексом

Чем больше у вас полового опыта, тем комфортнее вы чувствуете себя в своем теле и более умело подходите к процессу. Но иногда даже самые продвинутые и умелые могут совершать ошибки перед сексом.

OBOZREVATEL предлагает узнать о топ-5 вещах, которые не стоит делать перед интимной близостью.

Фокусироваться на своих "несовершенствах"

Когда ваша одежда оказывается на полу, может быть трудно не чувствовать себя застенчиво. Однако стоит забыть о своих физических "несовершенствах" и сосредоточится на преимуществах, происходящих с вами — ласках, сексе. Это может быть сложно, но в результате вы получите гораздо больше удовольствия.

Фото: pohnews.org

Новости Нашлись самые раздражающие и скучные действия в сексе

Напиваться в дрова

Небольшое количество алкоголя помогает настроиться на романтический лад, и раскрепоститься в постели. Однако большое количество спиртного сыграет абсолютно противоположную роль: возбуждение будет меньше, а оргазм — совсем легким.

Фото: mirtesen.ru

Бриться

Если вы решили побрить ноги или область бикини прямо перед сексом, знайте о последствиях. Бритье может вызвать у вас раздражение и дискомфорт. Вместо этого постарайтесь не забыть побриться накануне.

Фото: cosmo.ru

Переедать

Также перед сексом стоит забыть о тяжелой еде, ведь после нее вы будете чувствовать себя вялыми. Лучше всего перед любовными утехами есть легкую пищу, желательно содержащую афродизиаки и тогда весь акт пройдет качественно и подарит массу приятных ощущений.

Фото: ru.freepik.com

Забивать на безопасность

Когда вы оказываетесь наедине со своим партнером в спальне, последнее, о чем вы думаете, есть ли у вас презерватив. Но это играет важную роль. Он обезопасит вас от беременности и вероятных болезней.

Фото: edinstvennaya.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее микробиолог из Университета штата Аризона Чарльз Герб назвал пять мест, где сексом лучше не заниматься.

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