Названо топ-5 вещей, которые не стоит делать перед сексом

Чем больше у вас полового опыта, тем комфортнее вы чувствуете себя в своем теле и более умело подходите к процессу. Но иногда даже самые продвинутые и умелые могут совершать ошибки перед сексом.
OBOZREVATEL предлагает узнать о топ-5 вещах, которые не стоит делать перед интимной близостью.
Фокусироваться на своих "несовершенствах"
Когда ваша одежда оказывается на полу, может быть трудно не чувствовать себя застенчиво. Однако стоит забыть о своих физических "несовершенствах" и сосредоточится на преимуществах, происходящих с вами — ласках, сексе. Это может быть сложно, но в результате вы получите гораздо больше удовольствия.
Фото: pohnews.org
Напиваться в дрова
Небольшое количество алкоголя помогает настроиться на романтический лад, и раскрепоститься в постели. Однако большое количество спиртного сыграет абсолютно противоположную роль: возбуждение будет меньше, а оргазм — совсем легким.
Фото: mirtesen.ru
Бриться
Если вы решили побрить ноги или область бикини прямо перед сексом, знайте о последствиях. Бритье может вызвать у вас раздражение и дискомфорт. Вместо этого постарайтесь не забыть побриться накануне.
Фото: cosmo.ru
Переедать
Также перед сексом стоит забыть о тяжелой еде, ведь после нее вы будете чувствовать себя вялыми. Лучше всего перед любовными утехами есть легкую пищу, желательно содержащую афродизиаки и тогда весь акт пройдет качественно и подарит массу приятных ощущений.
Фото: ru.freepik.com
Забивать на безопасность
Когда вы оказываетесь наедине со своим партнером в спальне, последнее, о чем вы думаете, есть ли у вас презерватив. Но это играет важную роль. Он обезопасит вас от беременности и вероятных болезней.
Фото: edinstvennaya.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее микробиолог из Университета штата Аризона Чарльз Герб назвал пять мест, где сексом лучше не заниматься.
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