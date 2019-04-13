Названо топ-5 мифов о сексе, которые давно уже пора забыть

Еще недавно тема секса была табу, и обсуждать ее было, как минимум, стыдно. Естественно, на этой почве возникло много мифов о сексе, некоторые из них живут и сегодня.

Поэтому OBOZREVATEL решил рассказать, какие мифы о сексе не имеют ничего общего с реальностью. О них давно уже пора забыть.

1. Мужчины больше хотят секса

Фото: artfile.me

Существует миф, что мужчины хотят секса больше женщин. На самом деле — это не так. Женщины, как и мужчины испытывают влечение к противоположному полу, просто не всегда открыто это проявляют.

Интересно и то, что мужская сексуальность в наибольшей степени проявляется в 17-25 лет, а вот женская в период 27-37 лет.

2. Во время месячных невозможно забеременеть

Фото: otvetprost.com

Многие пары до сих пор думают, что, занимаясь сексом во время месячных, невозможно забеременеть. Но они заблуждаются. Все дело в том, что сперматозоиды живут в женском влагалище пару дней, и у них есть все шансы дождаться готовую к оплодотворению яйцеклетку.

3. Мастурбация вредна для здоровья

Фото: LiveJournal

Этот миф, вероятнее всего, придумали обеспокоенные родители, чтобы их дети не увлекались. На самом деле мастурбация даже полезна: она снижает риск диабета, улучшает иммунную систему и даже облегчает течение ПМС.

4. Чем дольше, тем лучше

Фото: anews.com

Многие уверены: чем длительнее половой акт, тем больше удовольствия получают женщины. Но, по статистике, идеальная продолжительность секса — около 25 минут. 15 минут на прелюдию и 10 — на основное действие. Более того, уже после 45 минут секса многим девушкам становится некомфортно, а некоторым даже больно.

5. Размер имеет значение

Фото: onmoy.com

Существует такое понятие, как сексуальная совместимость. Одной девушке для полового акта будет достаточно скромных 13 см, а другой и 23 будет мало. А вообще, дело не в размерах мужского достоинства, а в достаточном возбуждении и эмоциональном контакте.

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