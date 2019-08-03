Названо самое эффективное время для поиска пары в интернете

Наиболее удобное и эффективное время для поиска партнера в интернете для будущих отношения – воскресенье, в 14:00.

Такое мнение высказал "самый популярный мужчина в Tinder", 29-летний Стефан-Пьер Томлин, поделившись практичными советами для тех, кто ищет себе спутника в сети, передает The Sun.

Томлин работает телеведущим и моделью в Лондоне, а также много времени проводит в сети. Благодаря тщательному исследованию приложения он нашел себе девушку в 2018 году.

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Так, по его словам, по воскресеньям пользователи чаще всего заходят в Tinder. Активность приходится на 14:00, так как большинство юзеров приходят в себя дома после субботних развлечений. Это время как раз отлично подходит для того, чтобы задуматься о свиданиях на следующей неделе. Также поиском пары можно заняться по будням после 22:30, когда люди заходят проверить в приложении, ответил ли кто-нибудь на запрос.

Томлин советует периодически показывать сексуальные фото с отдыха instagram /itsstefan

Кроме того, Томлин озвучил несколько правил размещения фотографий, которые будут более привлекательными для потенциальной спутницы или спутника. Так, первое фото, по его словам, должно иметь яркий фон. Это привлечет внимание потенциального партнера.

Стефан-Пьер Томлин выбрал яркий фон instagram /itsstefan

Также в профиле должна быть хотя бы одна сексуальная фотография с отдыха. Более того, нужно показывать свои увлечения, чтобы пользователь мог просмотреть профиль и понять, что знакомится с интересным человеком. Также стоит избегать групповых фото, чтобы не отвлекать внимание от своей персоны.

Томлин советует показывать свои увлечения instagram /itsstefan

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети назвали самые раздражающие и скучные действия в сексе по мнению пользователей.

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