Названо лучшее время для секса в течение дня

Американский секс-эксперт Кейт Тэйлор рассказала, в какое время лучше всего заниматься сексом и для чего это нужно.

Так, чтобы забеременеть необходимо заниматься сексом утром, а чтобы иметь крепкий и здоровый сон, наоборот, вечером.

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Она отметила, что отсутствие секса увеличивает риск развития заболеваний в возрасте старше 50 лет.

По ее словам, утро - это лучшее время для зачатия ребенка, что объясняется лучшим качеством спермы с постепенным ее ухудшением в течение дня. После 07:30 секс работает в пользу мужского здоровья, минимизируя проблемы в будущем.

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Секс после 12:00 рекомендован для избавления от стресса. После 15:00 уровень гормонов у мужчин и женщин находится в идеальной синхронизации, поэтому выпускается одинаковое количество гормона окситоцина, что является лучшим временем для улучшения здоровья сердца.

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После 19:00 оргазмы гораздо сильнее, а после 20:00 секс оказывает влияние на работу мозга.

Как ранее писал OBOZREVATEL, онлайн-клиника Zava назвала идеальный размер полового члена, который сможет удовлетворить женщину во время секса.

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