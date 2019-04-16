Назван необходимый размер мужского полового органа для идеального секса

Исследователи из Университета Нью-Мексико и Университета Калифорнии назвали идеальный размер полового члена, который сможет удовлетворить женщину во время секса.

На примере семидесяти пяти женщин в возрасте от 18 до 65 лет ученые доказали, что для достижения оргазма женщинам нужен пенис размером в 16 см. Об этом пишет The Times.

Вместе с тем ученые утверждают, что для регулярного удовлетворения сексуальных потребностей достаточно средней длины в 13,8 см.

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Более того, специалисты пришли к заключению, что подавляющее большинство женщин, скорее всего, откажется от отношений с мужчиной, чей размер полового члена существенно больше среднего.

Как отмечают исследователи, чаще всего женщины сами не знают, какое мужское достоинство им нужно в действительности. Подчеркивается, что для "случайных" отношений женщины хотят побольше, а для жизни в браке достаточно менее выдающихся цифр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды указали на любопытную связь между частыми занятиями в спортзале и размером половых органов мужчин.

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