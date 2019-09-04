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5 сентября • обновлено в 01:30
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Назван идеальный размер мужского достоинства для роскошного секса

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Онлайн-клиника Zava назвала идеальный размер полового члена, который сможет удовлетворить женщину во время секса.

Так, по результатам исследования, для достижения оргазма представительницам прекрасного пола нужен пенис размером в 15,4 см. Отмечается, что опрос был проведен среди 1 тысячи женщин, сообщил немецкий таблоид Bild.

Назван идеальный размер мужского достоинства для роскошного секса

Фото: interesnoevse.info

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Однако, по словам ученых, мужчинам не стоит переживать по поводу "идеалов". Поскольку лишь для немногих женщин длина пениса имеет важное значение.

"На самом деле лишь 13,6% опрошенных женщин указали, что длина пениса имеет для них важное значение. Две из трех женщин (68%) отметили, что размер имеет некоторое значение, однако его нельзя назвать большим. И почти для каждой пятой (18,4%) длина пениса мужчины не играет никакой роли", — передает Bild.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды указали на любопытную связь между частыми занятиями в спортзале и размером половых органов мужчин.

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Секс
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