Назван идеальный размер мужского достоинства для роскошного секса

Онлайн-клиника Zava назвала идеальный размер полового члена, который сможет удовлетворить женщину во время секса.

Так, по результатам исследования, для достижения оргазма представительницам прекрасного пола нужен пенис размером в 15,4 см. Отмечается, что опрос был проведен среди 1 тысячи женщин, сообщил немецкий таблоид Bild.

Фото: interesnoevse.info

Однако, по словам ученых, мужчинам не стоит переживать по поводу "идеалов". Поскольку лишь для немногих женщин длина пениса имеет важное значение.

"На самом деле лишь 13,6% опрошенных женщин указали, что длина пениса имеет для них важное значение. Две из трех женщин (68%) отметили, что размер имеет некоторое значение, однако его нельзя назвать большим. И почти для каждой пятой (18,4%) длина пениса мужчины не играет никакой роли", — передает Bild.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды указали на любопытную связь между частыми занятиями в спортзале и размером половых органов мужчин.

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