Определена самая популярная порноактриса

Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, стала самой популярной на сайте для взрослых PornHub.

Женщина стала мировым лидером поисковых запросов на порносайте, передает The Sun.

Бешеную популярность актрисы объяснили скорым выходом ее первого фильма после недавнего скандала с участием президента США Дональда Трампа. Тизер картины под названием "Секрет Сторми" собрал более 170 тысяч просмотров за несколько дней на сайте Brazzers.

Сторми Дэниелс kinonevs.ru

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"Сторми Дэниелс пытается написать что-то грязное, но к ней не приходит вдохновение. Воспоминание о таинственном человеке — это все, что нужно, чтобы ее творческие соки потекли", — сказано в описании к видеоролику.

Напомним, Сторми Дэниелс имела сексуальную связь с президентом США Дональдом Трампом. Это случилось в гостиничном номере во время турнира по гольфу в Лейк-Тахо (штат Калифорния) в июле 2006 года.

Как сообщал "Обозреватель", в копии отчета о прохождении теста на детекторе лжи говорится, что Клиффорд в 2006 году действительно имела сексуальный контакт с Трампом.