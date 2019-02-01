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/Блоги - Секс

Юлия Ярмоленко
Юлия Ярмоленко
Секс-педагогВсе статьи автора

''Настоящие мужчины презервативами не пользуются''

1.1т

Так ответил парень своей 16-летней девушке, когда она после посещения моей лекции предложила использовать презервативы. Сейчас старшеклассница, к сожалению, беременна. А от юноши, как вы понимаете, и след простыл.

Девушка написала не для того, чтобы попросить помощи (к счастью, сама записалась к частному врачу на прием), а чтобы выразить сожаление, что не прислушалась к моим советам и рекомендациям. А я и правда постоянно твержу: отказывается партнер/партнерша использовать презерватив, не стоит держаться за такого человека!

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Откуда берутся эти утверждения, что "ты не мужик, если пользуешься резинкой", "это как нюхать цветы в скафандре", "мужчина ничего не чувствует в презервативе", "это же неудобно"? От взрослых. То есть от нас с вами. И от тех родителей, которые считают, что "еще рано", "не будем пока в 10, 12, 15 лет говорить о сексе, безопасности, контрацепции" или - "да о чем с ними говорить в 15-18? они уже все сами знают!". И тогда получаем вот таких мальчиков, которые хотят быть "настоящими мужиками" с букетом из гонореи, ВИЧ и хламидиоза, и девушек, которые из-за навязываемых стереотипов не способны настоять на своем, отстоять свою безопасность и право быть здоровыми.

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Как и зачем говорить с подростками о сексе

Я знаю, что большинство родителей не приходят ко мне на лекции, а хотят привести детей. Но это так не работает! Я, правда, делаю все, что в моих силах, но важно, чтобы и вы подключались к беседам, половому воспитанию и сексуальному образованию ваших детей. Например, завтра в Харькове на лекцию для родителей подростков записалось всего 7 человек. Организатор пишет: "Они не хотят сами говорить, они хотят привести детей к тебе". И да, я готова. Но без участия мам и пап - это чаще всего пустая трата времени, денег и ресурсов.

На прошлой неделе я была с лекциями в Киеве. И очень благодарна родителям, которые пришли ко мне, а потом еще и написали отзывы. Одна мама едва ли не всю ночь проговорила с дочерью-подростком на важные темы. А другая мама с сыном два часа разбирали ситуации нежелательной беременности, заболеваний и рискованного поведения, которые я раздаю в виде упражнений на своих мероприятиях. И я рада, что им удалось едва ли не впервые поговорить на темы, которые волнуют обоих.

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У меня нет цели и желания бежать к подросткам и рассказывать им о "сексе". Задача моих лекций - дать возможность детям и родителям заговорить на те темы, которые ранее замалчивались, считались неловкими и запретными.

Я часто слышу от подростков: "Нет, к родителям не пойду, они не поймут". И мне приходится прилагать немало усилий, чтобы убедить их в обратном. Как-то один юноша даже написал в личку: "Спасибо, что убедили меня обратиться за помощью к родителям. Они отреагировали очень адекватно и действительно поддержали меня. Как здорово знать, что у тебя замечательные мама и папа!".

Ради этого я и работаю в сфере сексуального образования - чтобы вы с детьми стали ближе!

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Автор
Юлия ЯрмоленкоЮлия Ярмоленко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Юлии Ярмоленко
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