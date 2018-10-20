МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Секс

''Напомнят умерших жен'': в Британии поразили новым видом секс-игрушек

5.6тЧитать материал на украинском

Владелица одного из первых британских сервисов проката секс-кукол заявила о том, что будет выпускать роботов, предназначенных для вдовцов. Так, куклы будут напоминать их умерших жен.

34-летняя предпринимательница несколько лет назад открыла прокат секс-кукол, ставший одним из первых заведений подобного рода в Великобритании. Женщина рассказала, что секс-роботы для вдовцов позволят им не только получить сексуальное удовлетворение, но еще и достичь морального комфорта, пишет The Sun.

Женщина объяснила, что идея делать куклы с лицами умерших жен пришла ей в голову после общения с клиентами-вдовцами. Она решила поставить эту услугу на поток и изготавливать кукол по фотографиям. Помимо этого, можно будет выбрать цвет глаз, волос и ногтей куклы, ее вес, а также разместить на ее теле татуировки, шрамы и родинки.

''Напомнят умерших жен'': в Британии поразили новым видом секс-игрушек

The Sun

Новости
В Италии полиция закрыла первый бордель с секс-куклами

По словам предпринимательницы, услуга вызвала большой интерес у потребителей, у нее уже есть заказы.

''Напомнят умерших жен'': в Британии поразили новым видом секс-игрушек

The Sun

''Напомнят умерших жен'': в Британии поразили новым видом секс-игрушек

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, британские ученые из Университета Шеффилда рассказали о вреде секс-роботов, которые в настоящее время стремительно набирают популярность по всему миру. Также они потребовали запретить подобные устройства по всему миру.

Объект
Секс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
9
Смешно
6
Интересно
4
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги