''Напомнят умерших жен'': в Британии поразили новым видом секс-игрушек

Владелица одного из первых британских сервисов проката секс-кукол заявила о том, что будет выпускать роботов, предназначенных для вдовцов. Так, куклы будут напоминать их умерших жен.

34-летняя предпринимательница несколько лет назад открыла прокат секс-кукол, ставший одним из первых заведений подобного рода в Великобритании. Женщина рассказала, что секс-роботы для вдовцов позволят им не только получить сексуальное удовлетворение, но еще и достичь морального комфорта, пишет The Sun.

Женщина объяснила, что идея делать куклы с лицами умерших жен пришла ей в голову после общения с клиентами-вдовцами. Она решила поставить эту услугу на поток и изготавливать кукол по фотографиям. Помимо этого, можно будет выбрать цвет глаз, волос и ногтей куклы, ее вес, а также разместить на ее теле татуировки, шрамы и родинки.

The Sun

По словам предпринимательницы, услуга вызвала большой интерес у потребителей, у нее уже есть заказы.

The Sun

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, британские ученые из Университета Шеффилда рассказали о вреде секс-роботов, которые в настоящее время стремительно набирают популярность по всему миру. Также они потребовали запретить подобные устройства по всему миру.