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На Волыни заказали стриптизера на День села: опубликовано видео

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В селе Вишенки на Волыни на празднование Дня села пригласили стриптизера.

Соответствующее объявление на странице в Facebook опубликовала местная жительница Антонина Климчук. Она анонсировала, что на праздник приедет танцор из Луцка Александр Огурцов (псевдоним Мистер Тико).

В объявлении указано, что на жителей Вишенок также ждет дуэт бандуристок, вокальный грурт "Яворина", юморист Николай Репецкий. Выступление известного стриптизера запланировано после полуночи.

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Мистер Тико

Мистер Тико

Соцсети

Как рассказали в Носачевичевской сельской раде, которой подчиняется село, программу празднования они согласовывали, но о стриптизе информации не имеют.

Климчук, которую в сельсовете назвали соорганизатором празднования Дня села, сообщила, что выступление танцора оплатили местные предприниматели.

Афиша Дня села

Афиша Дня села

Facebook

Отметим, ранее Мистер Тико рассказывал, что учился на спасателя в Харькове, но бросил вуз.

Когда рассказал родным о желании танцевать, те не поддержали его, а бабушка и дедушка даже отказались с ним общаться. Однако потом, по словам парня, отношения с семьей наладилось.

Мистер Тико

Мистер Тико

Соцсети

Мистер Тико

Мистер Тико

Соцсети

"Ничего плохого в своем занятии не вижу. Это искусство. Такой же танец, как и вальс, танго, самба. Для меня просто интересное занятие, ну и, конечно, заработок", – говорил он в интервью ВолиньPost.

Мистер Тико

Мистер Тико

Соцсети

Предлагаем посмотреть видео тренировок Мистера Тико (за 2017 и 2018 год), которые он проводит прямо посреди улицы на спортивных площадках:

Одно из интервью стриптизера:

На Волыни заказали стриптизера на День села: опубликовано видео

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее во Владивостоке (Российская Федерация) одиннадцатиклассники устроили БДСМ-вечеринку в школе.

После этого православный предприниматель из России Герман Стерлигов призвал казнить оскандалившихся выпускников.

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Место
Украина Луцк
Теги
видео фотографии курьез
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