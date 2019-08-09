Mr.Tiko не будет? Стриптиз ко Дню села на Волыни принял грустный поворот

В селе Вишенки на Волыни отменили выступление стриптизера Mr. Tiko, которое анонсировали на празднование Дня села. Так, после ажиотажа в СМИ местные власти решили, что подобный концерт будет неуместным.

Сам артист в комментарии OBOZREVATEL отметил, что не расстроился из-за произошедшего.

"Скорее всего, выступления не будет. Если не ошибаюсь, то оно было назначено на 10 число. Все из-за ажиотажа в СМИ. Организаторы не готовы брать на себя такую ответственность", — сказал стриптизер.

При этом сложившаяся ситуация его не сильно расстроила.

"Да нет, мне все равно. Ничего страшного же не случилось", — ответил Tiko со смехом.

Как писал OBOZREVATEL, ранее во Владивостоке (Российская Федерация) одиннадцатиклассники устроили БДСМ-вечеринку в школе. После этого православный предприниматель из России Герман Стерлигов призвал казнить оскандалившихся выпускников.

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