"Мне нравится утренний секс!" Седокова откровенно высказалась о личной жизни

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, откровенно рассказала о личной жизни. Так, она заявила о том, что любит утренний секс.

Кроме того, на своей странице в Instagram, она поделилась информацией о пользе утреннего секса.

instagram.com/annasedokova

"Утром организм мужчин и женщин подготовлен к сексу больше, чем в любое другое время суток. У мужчин наблюдается высокий уровень тестостерона, у женщин - эстрогена, одни из главных гормонов в организме, и влияют на либидо", - написала Седокова.

instagram.com/annasedokova

"Сам же секс повышает уровень окситоцина, который способствует предотвращению депрессии. Про эндорфины и говорить нечего, они выстреливают и поднимают настроение на целый день, а вот гормоны стресса, наоборот, снижаются. Значит, румянец обеспечен и без хайлайтеров. Секс вместо макияжа", - добавила артистка.

instagram.com/annasedokova

Также она отметила, что утренний секс активирует иммунную систему за счет стимуляции выработки иммуноглобулина, положительно влияет на состояние кожи и волос, укрепляет мышцы, а по некоторым данным, даже кости.

"Ну и чтобы окончательно вас убедить скажу, что утренний секс - лучшая альтернатива зарядке. Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего. Мне нравится утренний секс", - подытожила Седокова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Однако его сразу же раскритиковали в сети. На фото певица позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках.

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