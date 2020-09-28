"Мистер Бин" сыграет Гитлера в "Острых козырьках" – СМИ

Юля Ухина Кино 17:57, 28.09.2020 Обновлено: 18:15, 28.09.2020

Британский актер Роуэн Аткинсон, известный по роли "Мистера Бина", может появиться в сериале "Острые козырьки", где предстанет в необычном амплуа.

Об этом сообщает Telegram-канал Star News. По словам инсайдеров, в шестом сезоне сериала может появиться персонаж Адольфа Гитлера, которого и сыграет Эткинсон.

Гитлер был близким другом Освальда Мосли, главы Британского союза фашистов. В сериале Мосли играет Сэм Клаффлин. В пятом сезоне главный герой Томми (Киллиан Мнрфи) пытался убить Мосли, однако покушение сорвалось.

Роуэн Аткинсон. Telegram-канал Star News

Роуэн Аткинсон также известен по ролям во франшизе "Агента Джонни Инглиш" и сериале "Черная гадюка". Выход шестого сезона "Острых козырьков" состоится не раньше 2021-2022 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый британский актер Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом. По слухам, артист сменит Дэниела Крейга, для которого "Не время умирать" станет последним фильмом "бондианы".

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