'Мистер Бин' сыграет Гитлера в 'Острых козырьках' – СМИ

Британский актер Роуэн Аткинсон, известный по роли "Мистера Бина", может появиться в сериале "Острые козырьки", где предстанет в необычном амплуа.

Об этом сообщает Telegram-канал Star News. По словам инсайдеров, в шестом сезоне сериала может появиться персонаж Адольфа Гитлера, которого и сыграет Эткинсон.

Гитлер был близким другом Освальда Мосли, главы Британского союза фашистов. В сериале Мосли играет Сэм Клаффлин. В пятом сезоне главный герой Томми (Киллиан Мнрфи) пытался убить Мосли, однако покушение сорвалось.

Роуэн Аткинсон также известен по ролям во франшизе "Агента Джонни Инглиш" и сериале "Черная гадюка". Выход шестого сезона "Острых козырьков" состоится не раньше 2021-2022 годов.

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