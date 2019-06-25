Миллионер попросил создать для него необычную секс-куклу: что с ней не так

Анонимный миллионер рассказал интернет-магазину предметов роскоши Hush Hush, что хочет заказать секс-куклу с внешностью бывшей жены, которая ушла от него после 35 лет брака.

Он отметил, что уже обращался к изготовителям секс-кукол, но ни одна компания не смогла предложить ему необходимый уровень точности, пишет Daily Mirror.

hi-tech.mail.ru

"Я совершенно не могу смириться с идеей, что нужно снова с кем-то встречаться", — объяснил он.

Кроме того, мужчину пугает, что других женщин будут интересовать только его деньги. Миллионер считает, что его проблему решит секс-кукла с внешностью бывшей жены.

"У меня есть сотни фотографий, на которых может быть основана ее модель. Самое главное — воспроизвести ее прекрасные каштановые волосы. Я бы предпочел, чтобы они были настоящими", — написал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились свежие фото из цехов китайской фабрики, где делают секс-куклы. Снимки сделаны на фабрике в Гуандуне, где собирают кукол и андроидов фирмы WM DOLL. Стоят они от $2 тыс.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!