За последние 50 лет женщины стали в три раза чаще видеть сны о сексе.

Так утверждают ученые из Фрайбургского университета, изучающие эротические сновидения. Теперь по количеству пикантных снов девушки практически догнали мужчин, чего и представить не могли наши скромные бабушки.

Есть, правда, предположение, что женщины эти годы стали не столько более голодными в сексуальном смысле, сколько более смелыми. Теперь они не боятся прямо говорить о своих желаниях, в то время как 50 лет назад могли счесть сексуальные сны постыдными.

Но в любом случае, для мужчин это означает явную смену парадигмы.

Если раньше основной задачей мужчины было получить согласие на секс, то теперь этот процесс значительно упростился. Вы можете воспользоваться кучей приложений, сайтов знакомств и различных ресурсов, которые позволяют найти партнера – как на одну ночь, так и на всю жизнь. Вы общаетесь с женщинами, которые в три раза смелее и во столько же раз сексуально активнее, чем их бабушки. Ваши шансы найти секс на одну ночь по сравнению с вашим отцом или дедом несоизмеримы. Этим даже хвастаться теперь стыдно – тоже мне достижение.

Однако, столь желанная сексуальная революция почему-то не принесла мужчинам счастья. Ведь теперь вместо одной проблемы: "как ее уломать" у них возникло множество других.

Например, женщины стали более искушенными в сексе, а, следовательно, более требовательными. Если раньше жена, не получающая оргазма, считалась нормой, и этим вообще никто не заморачивался, то теперь это достаточно серьезный удар по самооценке мужчины. Который начинает всерьез задумываться, что с ним не так. Огромный рынок БАДов, различных добавок и препаратов, повышающих потенцию всем, кому надо и не надо, служит тому подтверждением.

Женщины стали более опытными, и получили материал для сравнения. И хоть большинство из них достаточно умны, чтобы не проводить прямых аналогий, но мужчина знает, что теперь он – участник забега с 10-ю, 20-ю, а то и сотней соперников. И вовсе не факт, что его результат в этом забеге – лучший.

Женщины, в конце концов, стали активнее искать новые ощущения. Причем, речь идет не только о студентках, экспериментирующих после вечеринок с большим количеством алкоголя. Речь идет о вполне зрелых дамах, которые не хотят упускать свой кусок сексуального пирога, и сами активно инициируют связи. Причем, далеко не все они являются свободными или разведенными.

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По моим личным наблюдениям, примерно половина браков в среднем возрасте распадается именно по инициативе и желанию женщины. Причем истинной причиной развода становится желание дамы получить как можно больше новых сексуальных ощущений, с разными партнерами и в разных комбинациях. А все остальное – лишь предлог. Таким образом, помимо желанного разнообразия, сексуальная революция принесла мужчинам новые неврозы и новые проблемы.

Как вы относитесь к этим переменам в сознании женщин, ставших более требовательными и более сексуально активными?

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