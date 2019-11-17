Главная Новости
17 ноября • обновлено в 06:13
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Секс

Либидо не выходит на пенсию: раскрыты тайны секса после 60 лет

1.5т
Читать материал на украинском

Желание интимной близости не зависит от возраста. Эксперты рекомендуют не делать табу с темы секса после 60 лет.

В частности, социолог Серж Герен, специалист по людям старшего возраста утверждает, что в Великобритании провели исследование и обнаружили, что 54% мужчин и 31% женщин старше 70 лет все еще проявляют половую активность.

Новости
Секс во время "красных дней": врач дала интимный совет женщинам

"Как это ни парадоксально, хотя продолжительность жизни увеличивается, мало кто интересуется тем, как выглядит наша сексуальная жизнь после 60 лет. Согласно исследованию, опубликованному в Великобритании в 2015 году в журнале Archives of Sexual Behavior, 54% мужчин и 31% женщин старше 70 лет все еще проявляют половую активность", – утверждает Герен.

Пожилая пара

Пожилая пара

unsplash

Философ Паскаль Брюкнер в своей книге "Краткая вечность. Философия долголетия" заявляет, что каждый человек уникален и никто не знает возможностей других. Желание заниматься сексом не зависит от возраста, а только он особенностей человеческого организма.

Благодаря достижениям в области медицины, секс для пожилых людей продолжает оставаться физически доступным: мужчины могут сохранять определенную эрекцию, а женщины — вагинальное смазку. Сексуальные позиции также приспосабливаются к новым условиям. К тому же, секса после 60-ти способствует увеличению средней продолжительности жизни человека.

"За последние десять лет количество разводов после выхода на пенсию увеличилась на 41%", – отмечает социолог Серж Герен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые объяснили причину, по которой женщины испытывают проблемы с оргазмом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Тег
Секс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги