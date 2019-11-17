Либидо не выходит на пенсию: раскрыты тайны секса после 60 лет

Желание интимной близости не зависит от возраста. Эксперты рекомендуют не делать табу с темы секса после 60 лет.

В частности, социолог Серж Герен, специалист по людям старшего возраста утверждает, что в Великобритании провели исследование и обнаружили, что 54% мужчин и 31% женщин старше 70 лет все еще проявляют половую активность.

"Как это ни парадоксально, хотя продолжительность жизни увеличивается, мало кто интересуется тем, как выглядит наша сексуальная жизнь после 60 лет. Согласно исследованию, опубликованному в Великобритании в 2015 году в журнале Archives of Sexual Behavior, 54% мужчин и 31% женщин старше 70 лет все еще проявляют половую активность", – утверждает Герен.

Пожилая пара unsplash

Философ Паскаль Брюкнер в своей книге "Краткая вечность. Философия долголетия" заявляет, что каждый человек уникален и никто не знает возможностей других. Желание заниматься сексом не зависит от возраста, а только он особенностей человеческого организма.

Благодаря достижениям в области медицины, секс для пожилых людей продолжает оставаться физически доступным: мужчины могут сохранять определенную эрекцию, а женщины — вагинальное смазку. Сексуальные позиции также приспосабливаются к новым условиям. К тому же, секса после 60-ти способствует увеличению средней продолжительности жизни человека.

"За последние десять лет количество разводов после выхода на пенсию увеличилась на 41%", – отмечает социолог Серж Герен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые объяснили причину, по которой женщины испытывают проблемы с оргазмом.

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