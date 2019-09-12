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12 сентября • обновлено в 10:49
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Лана Лисина
Лана Лисина
Секс-тренер, сексолог Все статьи автора

Секс-аксессуар, который заводит мужчин

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Жемчужное ожерелье и секс уже давно стоят рядом.

И дело не только в том, что так называют определенный вид полового акта, который оставляет на женской шейке похожий на ожерелье след…

Да-да, есть такой термин (pearl necklace). Не хочу никого смущать – погуглите, кто не понял намек. И не только потому, что жемчужная нить уже давно популярный аксессуар для сексуальных игр. Жемчуг стал секси гораздо раньше.

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Без любви прожить можно, а без секса никак?

Одни говорят, что во всем "виновата" природа – жемчуг рождается в раковине моллюска, а моллюск – это мощный афродизиак, по внешнему виду напоминающий вагину. Кстати, знаете, как итальянцы называют моллюск? Путана. В общем в этой раковине заключена целая эротическая вселенная. Ее энергия – энергия жемчуга. Волнительно, правда?

Другие справедливо считают, что жемчуг возбуждает так, как может возбуждать очень дорогая вещь. Роскошь возбуждает…

Секс-харизму жемчуга связывают также с образами наипрекраснейших и недоступнейших для простых смертныхженщин: королева Елизавета (и Первая, и Вторая), Клеопатра, Леди Ди, Грейс Келли, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди, Эммануэль, наконец.

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Быстрый секс из смартфона

Из личного опыта - жемчуг на обнаженной женщине подчеркивает ее открытость, ее уверенность, а точнее - опытность. В нем она выглядит королевой. Которая может казнить, а может миловать. И это адски заводит мужчин. Попробуйте.

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Автор
Лана Лисина Лана Лисина
Тег
Секс
Источник
Источник: Facebook Ланы Лисиной
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