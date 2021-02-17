Когда в СССР начали говорить о сексе и показывать постельные сцены. Исторические факты

В употреблении советских людей слово "секс" появилось только в 60-х годах, а первый сексологический кабинет открыли в 1963 году.

В это время в обиход вошли такие понятия, как секс-фильм, секс-бомба и сексопатолог, пишет Ukrinform.

Причиной такой открытости способствовала "большая сексуальная революция", прокатившаяся по Европе и США, также в некоторых источниках говорится, что этому в некой мере поспособствовал и кризис общества. Жизнь людей начала кардинально меняться после десталинизации, изменились и модели поведения между мужчиной и женщиной.

В 1955 году вновь легализовали аборты, а летом 1971 года официально разрешили применять гормональные контрацептивы. Хотя, одну из главных проблем молодежи это решение Министерства здравоохранения не решило. Дело в том, что наиболее "понятным" и распространенным методом контрацепции оставались презервативы, а их практически нельзя было купить из-за дефицита.

С 50-х годов начали показывать интимную жизнь в кино. Фурор среди советских зрителей вызывали внебрачные отношения главных героев, ведь при Сталине такое было невозможно.

В 60-70-х годах в СССР начали печатать специальные пособия по проблемам интимной жизни и даже ввозить западную эротическую литературу. Тогда, согласно опросам, только половина женщин одобряла добрачные половые контакты и более 60% мужчин.

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