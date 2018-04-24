Древній трактат запевняє, що існує кілька видів обіймів, з яких варто розпочати любовний акт.

У розділі про обійми автор "Камасутри" лікар Ватьсяна розповідає про існування декількох їхніх видів. І саме завдяки ним можна продемонструвати почуття двох людей, які ще не стали парою. Йдеться про "дотик", "штовхання", "потирання" і "стискання". Як саме їх робити — випливає з назви, пише Олена Кузьмич для ТСН.

Наприклад, якщо бажана жінка перебуває поруч, а чоловік, коли проходить повз, під будь-яким приводом, нібито випадково, торкається своїм тілом її — це "дотик". Якщо ж майбутня пара перебуває на одинці, а жінка, охоплена бажанням, штовхає грудьми чоловіка, який стоїть або сидить — це "штовхання". При цьому чоловік притискається до своєї коханої та підтримує її.

"Камасутра" каже, що ці два види обіймів застосовуються, коли пара ще не зізналася одне одному в коханні чи сильних почуттях. І, мабуть, кожен з нас одразу може пригадати те солодке і щемливе відчуття, що накриває з головою, коли вперше, майже цнотливо, торкаєшся об’єкта своєї симпатії та очікуєш на відповідь.

У випадку, якщо в натовпі або наодинці двоє повільно рухаються або довгий час труться одне об одного тілами — це "потирання". А якщо один сильно стискає партнера, тоді як сам при цьому опирається на стіну — це вже "стискання". Як тут не пригадати фрагмент з фільму "50 відтінків сірого", який майже точно ілюструє ситуацію. Згідно з "Камасутрою", останні два види обіймів застосовуються у випадку, коли обоє партнерів "осягнули бажання одне одного".

"МОЛОКО І ВОДА" ТА "ОБВИТТЯ ЛІАНОЮ"

Від простих обіймів перейдемо до більш екзотичних — "обвиття ліаною", "влізання на дерево", "сезам і рис", "молоко і вода" — ось чотири види, що застосовуються під час любовного єднання.

Лікар Ватьсяна пише, що коли жінка обвиває чоловіка, наче ліану, нахиляє до себе його обличчя для поцілунку і деякий час любовно дивиться на нього — це "обвиття ліаною".

Коли вона наступає на його ногу, при цьому піднімає свою і намагається закинути її чоловікові на стегно, щоби бути ближчою під час поцілунку — це зветься "влізання на дерево". Обидва ці види обіймів здійснюються стоячи.

Якщо він та вона перебувають у ліжку, тісно обіймаються, труться одне об одного, сплітають стегна і руки — це "сезам і рис". Коли ж обидва були засліплені бажанням і навіть не звернули увагу на біль від різкого проникнення — це називається "молоко і вода". Наприклад, при цьому жінка може сидіти в партнера на колінах або спиною до нього. І ось ці два види обіймів застосовуються, щоб задовольнити пристрасть.

"ОБІЙМИ ГРУДЕЙ" ТА "ПРИКРАСА ЛОБА"

Згідно з древнім трактатом, є ще чотири види обіймів, що виконуються окремими частинами тіла. Приміром, коли один партнер своїми стегнами з усіх сил стискає одне чи два стегна іншого партнера — це "обійми стегон".

Коли жінка притискається нижньою частиною тіла до чоловіка, розпустивши волосся, прагне подряпин, солодких укусів та поцілунків — це "обійми низу". Коли вона усією своєю вагою тисне грудями на його груди, зрозуміло, що це — "обійми грудей". Коли, наблизивши рот до рота, а очі до очей, жінка притискається лобом до лоба коханого — це "прикраса лоба".

Лікар Ватьсяна пише, що слід обирати той вид обіймів, який найбільше підходить до вашої любовної ситуації, та може задовольнити бажання обох партнерів. І додає, що коли, чоловіки починають говорити про обійми або розповідати про власні "правила гри" у ліжку, у них "зароджується бажання". Однак, якщо враховувати, що "Камасутра" була написана передовсім для чоловіків, через тисячі років після її створення можна вже авторитетно заявити, що на жінок подібні розмови впливають так само.

А ще автор "Камасутри" каже, якщо вже колесо пристрасті прийшло в рух, то, в принципі, годі дотримуватися певних правил чи порядку. Тому обирайте саме ті види обіймів, що підходять саме вам — і пристрасних вам ночей!