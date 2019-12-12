Какое порно гуглят украинцы: Порнхаб опубликовал рейтинг-2019

Популярный порно-ресурс Pornhub опубликовав масштабную статистику по странам, трендам, гаджетам, гендерам и категориям среди зрителей. Так, украинцы чаще всего смотрят порно в категории хентай (жанр японской анимаци основным элементом которых являются содержащиеся в них эротические или порнографические сцены).

Самой популярной порно-актрисой в Украине стала Лана Роудс.

Лана Роудс

Всего за прошедший год на порносайт в среднем заходили 115 миллиона человек в сутки, а пользователи загрузили почти 7 миллионов роликов.

В 2019 году Украина снова попала в топ-20 стран по количеству просмотров роликов и обогнала Таиланд, Россию, Аргентину и Швецию.

Популярность отдельных поисковых запросов в течение года стремительно росла. В частности, запрос “gangbang” интересовал украинцев на 778% чаще, public — на 571%. Также на 563% чаще украинцы искали видеоинструкции по мастурбации.

Стоит отметить также, что посетители из Украины на 686% чаще стали смотреть видео в категории “русские”.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 11 октября в театре "Орфей" на Бродвее в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения ежегодной порнопремии Pornhub. Самой популярной порноактрисой была признана 23-летняя американка Лана Роудс, а самым популярным порноактером — 25-летний испанец Джорди Эль-Ниньо Полла.

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