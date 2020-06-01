Какие болезни лечит регулярный секс: названо 5 недугов
Секс – это не только одно из проявлений любви и часть семейных отношений. Это также отличный способ снятия напряжения и укрепления здоровья.
О том, какие недуги можно лечить с помощью интимной близости – рассказал врач-сексолог и психотерапевт Алексей Вилков, сообщает Domashniy.
Сердечные заболевания
По словам Вилкова, занятия сексом тренируют не только интимные мышцы, но и сердечные, улучшая кровообращение и повышая общий тонус организма. Именно поэтому у тех, кто будет регулярно придаваться постельным утехам, вероятность возникновения инсульта или инфаркта снизиться чуть ли не вдвое.
Мигрень
Также он отметил, что секс может снимать болевой синдром. Ведь во время интимной близости в крови повышается уровень кортикостероидов и эндорфинов, которые являются своеобразными анальгетиками.
"Хорошо подумайте, прежде чем отказывать мужу из-за мигрени – вполне возможно, он предлагает вам эффективное лекарство", – отметил Алексей Вилков.
Простуда
Кроме того, секс может "внести свою лепту" в лечение и профилактику простудных заболеваний. Ведь вырабатываемый во время интимной близости гормон серотонин укрепляет иммунную систему человека, что, в свою очередь, делает его менее подверженным всякого рода инфекциям.
Ожирение
Ожирение – многофакторное хроническое заболевание, возникающие главным образом из-за неправильного питания, переедания, формирования пищевой зависимости с малоподвижным образом жизни. Вилков отметил, что регулярно занимаясь любовью, обрести былую стройность практически невозможно. Однако секс будет по-своему ускорять процесс избавления от лишних килограммов.
Бессонница
Также эксперт отметил, что секс прекрасно помогает при бессоннице. По его словам, после сеанса любви люди погружаются в глубокий сон, потому что кровяное давление понижается, а степень релаксации повышается благодаря выделению эндорфинов – гормонов радости и счастья.
Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые из университета Техаса в Остине провели исследование, в результате которого смогли определить возраст женщин, когда они особенно стремятся к сексу.