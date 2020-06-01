Какие болезни лечит регулярный секс: названо 5 недугов

Секс – это не только одно из проявлений любви и часть семейных отношений. Это также отличный способ снятия напряжения и укрепления здоровья.

О том, какие недуги можно лечить с помощью интимной близости – рассказал врач-сексолог и психотерапевт Алексей Вилков, сообщает Domashniy.

Сердечные заболевания

Фото: grodno24.com

По словам Вилкова, занятия сексом тренируют не только интимные мышцы, но и сердечные, улучшая кровообращение и повышая общий тонус организма. Именно поэтому у тех, кто будет регулярно придаваться постельным утехам, вероятность возникновения инсульта или инфаркта снизиться чуть ли не вдвое.

Мигрень

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Также он отметил, что секс может снимать болевой синдром. Ведь во время интимной близости в крови повышается уровень кортикостероидов и эндорфинов, которые являются своеобразными анальгетиками.

"Хорошо подумайте, прежде чем отказывать мужу из-за мигрени – вполне возможно, он предлагает вам эффективное лекарство", – отметил Алексей Вилков.

Простуда

Фото: says.com

Кроме того, секс может "внести свою лепту" в лечение и профилактику простудных заболеваний. Ведь вырабатываемый во время интимной близости гормон серотонин укрепляет иммунную систему человека, что, в свою очередь, делает его менее подверженным всякого рода инфекциям.

Ожирение

Фото: thesun.ie

Ожирение – многофакторное хроническое заболевание, возникающие главным образом из-за неправильного питания, переедания, формирования пищевой зависимости с малоподвижным образом жизни. Вилков отметил, что регулярно занимаясь любовью, обрести былую стройность практически невозможно. Однако секс будет по-своему ускорять процесс избавления от лишних килограммов.

Бессонница

Фото: lifehacker.ru

Также эксперт отметил, что секс прекрасно помогает при бессоннице. По его словам, после сеанса любви люди погружаются в глубокий сон, потому что кровяное давление понижается, а степень релаксации повышается благодаря выделению эндорфинов – гормонов радости и счастья.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые из университета Техаса в Остине провели исследование, в результате которого смогли определить возраст женщин, когда они особенно стремятся к сексу.

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