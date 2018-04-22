Как зарабатывают авторы домашнего порно

Молодая пара из России ведет совершенно обычную жизнь и параллельно продает видео своего секса на порносайты.

Девушка Наталья считает, что секрет популярности в том, что все пары по-разному занимаются сексом, а вот профессиональные порноролики очень похожи друг на друга, пишет "Афиша Daily".

"Мы продаем на русском сайте, но сами видосы выкладываются, по-моему, на иностранные порносайты. Здесь ты просто заливаешь ссылку на файлообменник, где у тебя лежит видос, потом твое видео оценивают модераторы и выставляют за него цену — допустим, 30 долларов. Дальше ты нажимаешь "Принять" или "Отклонить". Если отклоняешь, то они нигде не размещают видео; если принимаешь, то тебе на баланс начисляются деньги, после чего ты можешь их вывести на вебмани", - рассказывает партнер Натальи Алексей.

Парень признается, что видео снимается на телефон с камерой в 18 мегапикселей, которую крепит на штатив. "Мы даже не монтируем видео. На сайте, где мы продаем видео, в условиях говорят, что их лучше отправлять без монтажа — сразу оригинальный файл с камеры. Если наше домашнее порно считают профессиональным, это круто. Если видео не покупают на профильном сайте, можно просто выложить его на Pornhub и развивать там свой канал, ну или продавать частникам", - объясняет Алексей.

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Партнеры рассказывают, что в интернете очень много одиноких девушек, которые хотят продавать свое порно, но очень мало пар.

Как ранее сообщал "Обозреватель", португальская модель собирается продать свою девственность по самой высокой цене в мире на сегодняшний день, чтобы отправиться в кругосветное путешествие.