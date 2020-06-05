Как заниматься сексом во время пандемии: эксперты назвали безопасный способ

Ученые из Гарвардского университета предупредили, что коронавирус может распространяться во время секса, и призвали пары соблюдать профилактические меры в спальне.

Так, по словам экспертов, людям следует избегать поцелуев, оральных ласк, принимать душ до и после интимной близости и носить маски во время процесса. Кроме того, очищать место занятия сексом спиртовыми салфетками или мыльным раствором. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine.

Фото: freepik.com

Ученые также добавили, что заниматься сексом с людьми, с которыми вы проводите карантин, намного безопаснее. Но риск все же существует. Поэтому, по их мнению, лучше вовсе отказаться от него до тех пор, пока не будет изобретена вакцина. Заменить интимную близость эксперты советуют мастурбацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский врач-психиатр Спартак Суббота рассказал о пользе порно во время пандемии коронавируса.

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