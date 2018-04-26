Как выглядят люди при просмотре порно: бразильский фотограф запустил оригинальный проект

Бразильский фотограф по имени Патрик Струйс стал основателем оригинального фотопроекта, где показал на снимках мимику людей, которые просматривают порно-ролики и фильмы для взрослых.

Художник посадил приглашенных моделей перед экраном и попросил их вести себя естественно и непринужденно. Кадры порно вызвали много эмоций у участников проекта, пишет Сегодня.

Серию этих фотографий бразилец назвал "Порнопортретами". Он опубликовал подборку снимков на различных онлайн-сервисах и спросил у пользователей их мнение.

Фото Патрика Струйса

Пользователи сети разделились во мнениях. Некоторые юзеры отметили , что "это стопроцентное попадание", другие утверждают, что выражения лиц участников сьемки "неискренние и наигранные".

Фото Патрика Струйса

Фото Патрика Струйса

Фото Патрика Струйса

Фото Патрика Струйса

Фото Патрика Струйса

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