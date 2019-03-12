Как вовлечь партнера? В Киеве пройдет мастер-класс по ролевым играм

16 марта, в 16.00, в киевском отеле Cherry Twins можно будет пройти мастер-класс под названием "Ролевые игры: как вовлечь партнера".

"Мы проводим его уже в 4 раз и повторяем по многочисленным просьбам. Почему? Потому что мы не стесняемся заниматься сексом, но стесняемся говорить о сексе. Нам стыдно либо не хватает смелости, не понятно, как подобрать слова и страшно быть осмеянным или услышать о себе какие-то нелестные оценки", — рассказала владелица отеля Елена Соловьева.

Чему научит мастер класс:

Как признаться в своих желаниях

Как побороть стыд

Как понять, о каких фантазиях не нужно рассказывать

Как найти нужные слова, время и место

Как вовлечь партнера в свою игру

"Если вы хотите действительно найти для себя ответы на все вышеперечисленные "как" - вам придётся поговорить об этом. Наш мастер класс – это интерактивное общение (ТОЛЬКО ОБЩЕНИЕ) все участников и психологические игры под руководством психолога Галины Елизаровой", — объяснила Соловьева.

"Вам будет стыдно, смешно, страшно, возбуждающее, хорошо, не понятно, мило, уютно, комфортно и не очень – вы пройдете через всю палитру эмоций и получите ответы на вопросы, которые ваше же бессознательное давно пыталось вам задать. Вы узнаете много нового о себе, о своем партнере, поймете, какие общие фантазии вас возбуждают и научитесь обсуждать свои сексуальные желания друг с другом", — добавила она.

Кто тренер?

Галина Елизарова: психолог, гештальт-терапевт, ведущая терапевтических, супервизорских и обучающих групп, специализация - работа с сексуальной тематикой в гештальт подходе, опыт работы 22 года

Возможно, как парное, так и одиночное участие.

Условия участия:

Парное участие 1000 грн

Одиночное участие 600 грн

100% предоплата

Забронировать место на семинаре 050 714 6969

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