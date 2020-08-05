Как вернуть страсть в отношения: эксперт дала ценные советы

Со временем партнеры начинают привыкать друг к другу. Бытовые проблемы начинают преобладать над романтикой, а люди воспринимают друг друга как должное, теряя сексуальное притяжение.

В связи с этим сексолог Алиса Немзер рассказала, как вернуть страсть в долгие отношения. Об этом сообщает издание "Рамблер".

"Для того чтобы вернуть долгим отношениям страсть, нужно сделать что-то, что отличалось бы от рутинной жизни партнеров. Вошло в привычку заниматься сексом только ночью, только в спальне? Попробуйте намекнуть партнеру на близость в абсолютно неожиданное время и в неожиданном месте!" – заявила эксперт.

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Также она посоветовала парам купить вещи, которые разнообразят их сексуальную жизнь – от эротических костюмов до игрушек на дистанционном управлении.

"Парам нужно обязательно купить эротический костюм или секс-игрушки. Слышали, что такое теледильдоника? Так называют тактильный секс на расстоянии. Для этого используют игрушки, которыми можно управлять дистанционно. Речь необязательно о сексе людей с разных континентов. Как насчет того, чтобы использовать их во время романтической прогулки на набережной или поездки в трамвае?" – подчеркнула Немзер.

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При этом эксперт отметила: важно понимать, что секс – это не единственный способ освежить длительные отношения. Важно уметь разговаривать с партнером на отвлеченные темы, не привязанные к бытовым вопросам.

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Еще один способ усилить притяжение к партнеру – вынужденная разлука. Сексолог посоветовала влюбленным рассмотреть вариант раздельного отпуска. В таком случае, у человека появится реальная возможность соскучиться по своей второй половинке и с нетерпением ждать их встречи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на музыкальной стриминговой платформе Spotify обнародовали плейлист с самой популярной музыкой для секса.