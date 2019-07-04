Как улучшить свою сексуальную жизнь: названо топ-5 способов

Эксперты популярного женского издания Cosmopolitan составили топ-5 советов, которые помогут парам разнообразить свою сексуальную жизнь.

Так, они рекомендуют влюбленным попробовать ролевые игры, а также обязательно разговаривать друг с другом о сексе, пишет "Cosmo.ru".

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Ролевые игры

Ролевые игры способны вывести интимную жизнь на новый уровень. Это поможет и расслабиться в постели. Но, обязательным условием для таких развлечений является доверие.

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Подогревайте чувства

Если пара находится в длительных отношениях, то часто желание тщательно следить за своим внешним видом проходит. Да, вам обоим комфортно вместе, но это не значит, что не нужно прикладывать никаких усилий, чтобы выглядеть сексуально. Следует заменить милую пижаму на красивое белье и обязательно следить за состоянием своего тела.

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Пробуждайте страсть

Попробуйте написать SMS своему партнеру и рассказать о том, что его ждет дома.

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Скажите "нет" рутине

Если вы все время занимаетесь сексом в одних и тех же позах, ничего удивительного, что он вам не так интересен, как раньше. Пробуйте что-то новое. Если у вас не хватает знаний - читайте специализированные книги или подсмотрите в интернете.

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Общайтесь

Общение с партнером — залог хороших отношений. Помните, что он не умеет читать мысли,и если чего-то хочется — нужно сказать об этом!

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