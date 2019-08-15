Как улучшить секс: топ-5 советов

Сексуальная жизнь любой пары рано или поздно превращается в рутину. Чтобы избежать этого и не потерять интерес друг к другу, необходимо приложить усилия.

О 5 вещах, которые улучшат сексуальную жизнь пишет издание "Tochka.net".

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Общая фантазия

Иногда совместная мечта становится одним из главных двигателей в отношениях. Найдите занятие, которое заинтересует вас двоих.

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Сначала секс, потом разговоры

Качество секса будет не очень хорошим, если перед этим вы начнете рассказывать истории из жизни. Лучше разговаривайте после полового акта.

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Сделайте что-то необычное

Не обязательно искать пятитомник "Камасутры", просто переместитесь на кухню или на улицу, попробуйте продлить прелюдию или добавьте необычную смазку со вкусом.

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Раскрепостите друг друга

Танцуйте стриптизы, не бойтесь называть половые органы теми словами, которыми положено, перестаньте бояться секса, и посещайте секс-шопы.

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Будьте здесь и сейчас

Не стоит отвлекаться на еду, звонки, переживания или работу. Необходимо быть в моменте и чувствовать и сам момент, и своего партнера.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, от качества секса во многих случаях зависит успех отношений. Однако многие девушки стесняются себя и не знают, как раскрепоститься в постели.

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