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Как улучшить секс: топ-5 советов

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Сексуальная жизнь любой пары рано или поздно превращается в рутину. Чтобы избежать этого и не потерять интерес друг к другу, необходимо приложить усилия.

О 5 вещах, которые улучшат сексуальную жизнь пишет издание "Tochka.net".

Как улучшить секс: топ-5 советов

pexels.com

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Общая фантазия

Иногда совместная мечта становится одним из главных двигателей в отношениях. Найдите занятие, которое заинтересует вас двоих.

Как улучшить секс: топ-5 советов

pexels.com

Сначала секс, потом разговоры

Качество секса будет не очень хорошим, если перед этим вы начнете рассказывать истории из жизни. Лучше разговаривайте после полового акта.

Как улучшить секс: топ-5 советов

pexels.com

Сделайте что-то необычное

Не обязательно искать пятитомник "Камасутры", просто переместитесь на кухню или на улицу, попробуйте продлить прелюдию или добавьте необычную смазку со вкусом.

Как улучшить секс: топ-5 советов

pexels.com

Раскрепостите друг друга

Танцуйте стриптизы, не бойтесь называть половые органы теми словами, которыми положено, перестаньте бояться секса, и посещайте секс-шопы.

Как улучшить секс: топ-5 советов

pexels.com

Будьте здесь и сейчас

Не стоит отвлекаться на еду, звонки, переживания или работу. Необходимо быть в моменте и чувствовать и сам момент, и своего партнера.

Как улучшить секс: топ-5 советов

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, от качества секса во многих случаях зависит успех отношений. Однако многие девушки стесняются себя и не знают, как раскрепоститься в постели.

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