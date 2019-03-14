Как улучшить секс: названы неожиданные продукты

Улучшить качество сексуальной жизни можно при помощь правильного подбора продуктов питания, которые способствуют возбуждению.

Врачи и сексологи составили целый список афродизиаков и неожиданной еды, которые могут повлиять на либидо, передает Сosmo.

Острый перец

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Содержащийся в этот продукте капсаицин улучшает работу сердца и провоцирует рост тестостерона и выброс эндорфинов.

Лосось

Витамин D, который преобладает в рыбе, снижает депрессию и улучшает самочувствие. Белок и жирные кислоты помогают органам лучше работать, что влияет на половую жизнь.

Имбирь

Liza

Исследования связывают африканский имбирь с усилением сексуальной функции и желания у мужчин. Этот продукт усиливает действие энзимов, которые поддерживают сексуальные функции у обоих полов.

Арбуз

Фитонутриенты (ликопен и цитрулин), которые содержатся в арбузе, улучшают состояние кровеносных сосудов и способствуют расслаблению организма.

Красное вино

Alfonso Scarpa / unsplash

Красное вино содержит антиоксидант ресвератрол, который улучшает кровообращение в организме. Главное, не злоупотреблять.

Фисташки

Этот вид орехов богат жирами, которые улучшают кровоток и усиливают желание.

Бананы

В них содержится много калия, который снижает давление и помогает бороться с мышечными спазмами.

Авокадо

Kelly Sikkema /unsplash

В нем содержится много жирных кислот и витаминов Е, которые важны для производства гормонов и повышения либидо.

Мед

Он содержит витамины (А, B1, В2, В3, В5, В6, В9, PP, C, E, H, K), аминокислоты и минералы. Этот продукт добавляет энергии, что способствует повышению качества секса.

Яйца

Katherine Chase / unsplash

Витамин рибофлавин в яйцах способствует выработке энергии, а пантотеновая кислота помогает регулировать производство половых гормонов. Также содержится селен, который важен для репродуктивной функции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы топ-5 продуктов, которые увеличивают половое влечение.

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