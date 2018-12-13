Как улучшить качество секса: названы топ-5 продуктов 

Эксперты назвали пять продуктов питания, которые можно употреблять для улучшения качества сексуальной жизни.

1. Молотые семена льна. Они известны своими антиоксидантными свойствами и способностью увеличивать приток крови, передает MedikForum.

Семена льна содержат лигнаны - эстрогеноподобные химические вещества, обладающие противовирусным, антибактериальным и противораковым воздействием. Также они являются отличным источником жирных кислот Омега-3.

2. Устрицы. Один из самых популярных афродизиаков в истории. Устрицы богаты цинком - ключевым минералом для повышения качества сексуальной жизни. Дело в том, что цинк помогает организму производить тестостерон - гормон, связанный с сексуальным желанием. Он также необходим для синтеза щитовидных гормонов, нужных для получения дополнительной энергии.

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3. Тыквенные семечки. Подобно устрицам тыквенные семечки наполнены цинком. Но также они являются отличным источником магния. Обладают антиоксидантным, противогипертоническим и кардиозащитным воздействием - все это очень важно для нормальной сексуальной жизни. Также в семечках тыквы множество жирных кислот Омега-3.

4. Семена граната. Они насыщены полифенолами, которые связаны со снижением риска гипертонии, болезней сердца и инсультов. Также семена граната расслабляют кровеносные сосуды и обеспечивают лучший приток крови к мозгу и сердцу

5. Авокадо. Єто действительно полезный продукт, поскольку он содержит витамин Е. Ключевой антиоксидант, расширяющий кровеносные сосуды и снижающий риск сердечно-сосудистых болезней.

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