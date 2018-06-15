Как стать сексуальной в постели: специалисты озвучили простые правила

Скованность и неуверенность в себе – враги хорошего секса, и это неоспоримый факт. Безусловно, чтобы избавиться от ощущения закомплексованности в постели, необходимо разобраться в своем психологическом отношении к партнеру, а также знать парочку женских хитростей.

Очень важным фактором хорошего секса является доверие к мужчине. Если с этим все в порядке, но вы все равно чувствуете себя скованно, попробуйте поделиться с партнером своими ощущениями. Также избавиться от зажатости во время близости и стать раскованнее в сексе помогут несколько простых советов, пишут на сайте СТБ.

Специалисты считают, что женщине необходимо быть уверенной в своей внешности и принять тот факт, что она нравится своему избраннику. А чтобы повысить самооценку, следуйте парочке наших советов.

stihi.ru

Спорт и пластика

Важно помнить, что для женщины просто необходимо быть пластичной во время секса. Если вашему телу не хватает пластики, возьмите пару уроков танцев или запишитесь на фитнес. Такое занятие не только поможет в постели, но и станет отличным хобби.

Красивое нижнее белье

Девушка, одетая в красивое нижнее белье, разжигает мужской интерес гораздо сильнее нежели голая. Поэтому чуть ли не самое главное – выбрать нижнее белье. Не стесняйтесь покупать красивые бюстье, боди и вызывающие комплекты. Поверьте, ваш мужчина это оценит.

Косметика

Делаем акцент на макияж. Главное - не переборщить. Да, яркая красная помада, несомненно, смотрится очень сексуально, но мужчины не любят, когда она остается на их губах. Откажитесь от помады или используйте нейтральный блеск. Даже если вы не краситесь в повседневной жизни – попробуйте нанести макияж перед встречей с мужчиной - это поможет чувствовать себя в 100 раз увереннее.

Духи

Не стоит забывать о парфюмах. Пару брызгов на шею, запястья и, конечно же, волосы придадут уверенности в себе. Мужчины любят, когда от женщины вкусно пахнет, и некоторые могут завестись от ваших духов.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый психолог Михаил Лабковский рассказал, почему женщина не может полностью раскрыть свою сексуальность и получить истинное наслаждение от секса.