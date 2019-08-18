Как сделать секс лучше: названы простые секреты

Чтобы улучшить секс и интимные отношения, партнерам необходимо разбавить свою жизнь новыми ощущениями.

Усилить эротический заряд можно вполне простыми приемами. Но при желании попробовать в сексе что-то новое, главное - откровенно говорить об этом с о второй половинкой, передает НВ.

1. Инъекции новизны

Пробуйте что-то новое за пределами спальни. Это касается как новых увлечений, так и более простых вещей - прогулок незнакомыми маршрутами, посещений новых ресторанов и т.д. Новые ощущения делают людей более открытыми для сексуальных экспериментов.

2. Свидания-сюрпризы

Один из вас берет на себя полную ответственность за планирование свидания и хранит все в тайне до последнего момента. Тот, кто следует плану, соглашается подыграть, даже если свидание включает в себя что-то незнакомое, например, уроки танцев или заплыв на каноэ при лунном свете. Такие секретные свидания способны усилить эротический заряд.

3. Заменить спальню на отель

Обстановка очень тесно связана с готовностью экспериментировать в сексе. Поэтому многие пары обнаруживают, что романтические поездки заметно улучшают их сексуальную жизнь. Ведь в гостиничных номерах нет ничего, что напоминало бы вам обо всех ваших обязанностях, домашних или рабочих. Можно также добавить свежести в секс, просто занимаясь любовью в необычное время или в другой комнате.

4. Используйте лубриканты

Если ваш любовник не готов попробовать секс-игрушки, то для старта отлично подойдут лубриканты. Подавляющее большинство людей, попробовав смазку, ощущает немедленное улучшение качества секса.

psy-practice.com

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