Как сделать секс лучше: названы простые секреты

Чтобы улучшить секс и интимные отношения, партнерам необходимо разбавить свою жизнь новыми ощущениями.
Усилить эротический заряд можно вполне простыми приемами. Но при желании попробовать в сексе что-то новое, главное - откровенно говорить об этом с о второй половинкой, передает НВ.
1. Инъекции новизны
Пробуйте что-то новое за пределами спальни. Это касается как новых увлечений, так и более простых вещей - прогулок незнакомыми маршрутами, посещений новых ресторанов и т.д. Новые ощущения делают людей более открытыми для сексуальных экспериментов.
2. Свидания-сюрпризы
Один из вас берет на себя полную ответственность за планирование свидания и хранит все в тайне до последнего момента. Тот, кто следует плану, соглашается подыграть, даже если свидание включает в себя что-то незнакомое, например, уроки танцев или заплыв на каноэ при лунном свете. Такие секретные свидания способны усилить эротический заряд.
3. Заменить спальню на отель
Обстановка очень тесно связана с готовностью экспериментировать в сексе. Поэтому многие пары обнаруживают, что романтические поездки заметно улучшают их сексуальную жизнь. Ведь в гостиничных номерах нет ничего, что напоминало бы вам обо всех ваших обязанностях, домашних или рабочих. Можно также добавить свежести в секс, просто занимаясь любовью в необычное время или в другой комнате.
4. Используйте лубриканты
Если ваш любовник не готов попробовать секс-игрушки, то для старта отлично подойдут лубриканты. Подавляющее большинство людей, попробовав смазку, ощущает немедленное улучшение качества секса.
psy-practice.com
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