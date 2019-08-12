Как раскрепостится в постели: названо 3 простых шага

От качества секса во многих случаях зависит успех отношений. Однако многие девушки стесняются себя и не знают, как раскрепоститься в постели.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, как освободить себя от табу в сексе.

Полюбите себя

Фото: goodfon.ru

Звучит банально, но первопричиной всех комплексов является нелюбовь и неприятие себя, своего тела. Никто не идеален, почти все хотят что-то в себе поправить: убрать несколько лишних килограммов или избавиться от целлюлита. Поэтому не стоит зацикливаться на недостатках, а лучше займитесь собой. Запишитесь в спортзал, на массаж, к косметологу. Улучшение внешности поможет вам почувствовать себя более уверенными в постели.

Научитесь выражать свои чувства и желания

Фото:artfile.me

Не бойтесь разговаривать со своим партнером о сексе, о том, что в действительности для вас важно и доставляет удовольствие. Ведь очень часто у мужчин складывается неправильное мнение о том, что по-настоящему нам нравится и возбуждает. А сами они вряд ли догадаются.

Носите то, что повышает вашу уверенность

Фото: goneva.net.ua

Когда на вас вещь, в которой вы чувствуете себя неотразимой, она автоматически добавляет вам уверенности. Поэтому если вы думаете, что хороши с той самой помадой, накрасьте ей губы, прежде чем отправиться в постель. Считаете, что сексуально выглядите в том самом белье, наденьте его перед сексом. Неважно, что заставляет чувствовать себя великолепно — используйте это!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты назвали несколько вещей, которые ни в коем случае не нужно делать перед сексом.

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