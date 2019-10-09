Как продлить удовольствие в постели: топ-5 эффективных способов

Секс — дело приятное, и порой хочется, чтобы он продолжался и продолжался. Но зачастую бывает так, что мужчина уже у финиша, а женщина только разогрелась.

OBOZREVATEL решил назвать топ-5 эффективных приемов, которые помогут продлить удовольствие в постели.

Не забывайте о прелюдии

Фото: molbuk.ua

Приблизившись к пику сексуального наслаждения, сделайте перерыв. Вернитесь к ласкам и поцелуям, после чего вновь продолжите половой акт. За период такой паузы страсть немного угаснет, что в свою очередь продлит занятие сексом.

Меняйте позы

Фото: ua-reporter.com

Дело в том, что привычные сексуальные позиции могут заставить тело работать как часы, каждый раз приводя к кульминации быстрее, чем хотелось бы вам и вашей партнерше. А любая новизна, наоборот, — способна отложить семяизвержение.

Глубже дышите

Фото: paradisi.de

Чувствуя приближение оргазма, замедлитесь и сделайте один или несколько глубоких вдохов. Это поможет вам расслабиться.

Проникайте медленно

Фото: tele1.ch

Начинать проникать в партнершу лучше медленно, затем можно немного ускориться. Если вы ощущаете приближение оргазма, можно остановиться и просто побыть внутри партнерши до тех пор, пока не почувствуете, что способны возобновить процесс.

Используйте презерватив

Фото: m.az-jenata.bg

Кроме того, можно купить презервативы с утолщенной стенкой, они будут несколько снижать чувствительность, что в итоге приведет к более долгому постельному приключению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были развеяны популярные мифы о женском оргазме.

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