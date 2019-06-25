Как привлечь любовь: раскрыт секрет идеального фото для сайта знакомств

Фотографы из США рассказали о том, какие фото больше всего подходят для профиля на сайте знакомств Tinder. По их словам, наиболее удачным вариантом станут портреты.

Человек получится на снимке красивее, если сядет напротив большого окна, чтобы на его лицо падал естественный свет, пишет Swipe Life.

pexels.com

Еще одним хорошим вариантом для использования в Tinder оказалось фото в стиле lifestyle. Фотографы также порекомендовали избегать двусмысленности и не фотографироваться с сестрой, братом или друзьями, которых могут принять за вторую половину.

pexels.com

Мнения о снимках в полный рост разделились. Одни не увидели в нем ничего плохого, другие посоветовали отказаться от него, так как такой тип снимка заставляет судить о человеке только по внешности.

pexels.com

Наименее подходящим для Tinder фотографы назвали групповое фото.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, медицинский совет Мьянмы лишил лицензии врача молодую Нанг Мве Сан за откровенные фотографии в своих соцсетях. 29-летняя девушка отучилась в медицинской школе и вела несколько лет практику. Но медицина не была ее страстью. Она стала моделью, и выкладывала в Facebook снимки в купальниках и нижнем белье.

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