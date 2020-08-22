Как понять, что мужчине не понравился секс: главные признаки

Не всегда секс приносит удовольствие, а мужчины могут стесняться об этом сказать. Особенно это актуально для пар, которые только начали встречаться.

Чтобы понять, что нравится вашему партнеру, нужно время. Издание "Рамблер" сообщило, по каким признакам можно определить, что секс не приносит удовольствия.

Не говорит о сексе

Если человек настойчиво избегает эту тему, это означает, что он боится сказать что-то лишнее. В таком случае вы можете и не догадываться, что что-то не удовлетворяет вашего партнера. Вам стоит чаще говорить о сексе, чтобы исправлять ошибки.

Если мужчина не хочет говорить о сексе, то ему не нравится интим с вами Wmj.ru

Засыпает быстрее

Если так было всегда, то вряд ли это признак, что он избегает интима. Но если это началось относительно недавно, то стоит задуматься. Скорее всего это связано с нежеланием заниматься сексом.

Придумывает причины, чтобы избежать секса

То, что мужчины постоянно хотят секса, – миф. Иногда они не настроены на интимную связь. Однако если он отказывается от секса несколько раз подряд, то однозначно что-то не так.

Перестал быть инициативным

Если человек до этого регулярно проявлял сексуальный интерес, а теперь не реагирует на ваши ухаживания, то это знак. Вам точно стоит поговорить. Партнер может не получать удовольствие и принимать секс как обязанность.

Поговорите с мужчиной, если он перестал быть инициативным Wday.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сексолог Андрей Лычагин рассказал, почему после полового акта мужчины быстро засыпают.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!