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Как понять, что девушка изменяет: названо топ-5 явных признаков

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Девушки, какими бы верными они не казались в глазах парней, всегда могут пойти на необдуманный поступок — измену. Однако им не всегда хватает сил и смелости, чтобы признаться в этом.

OBOZREVATEL расскажет о топ-5 главных признаках, по которым можно понять, что ваша любимая "пошла налево".

Ей не хочется заниматься сексом

Если вы занимались сексом раз со своей девушкой в неделю или дважды, а в последнее время вообще ни разу — это уже тревожный звоночек. Стоит задуматься о том, что девушка уже сумела расслабиться с кем-то другим.

Как понять, что девушка изменяет: названо топ-5 явных признаков

Фото: gopsy.ru

Постоянно узнает, где вы

Вы можете подумать, что это достаточно мило, когда ваша девушка хочет знать, каковы ваши планы и действия в течение дня. Но существует шанс, что она делает это, чтобы убедиться, что вы не натолкнетесь на кого-то другого.

Как понять, что девушка изменяет: названо топ-5 явных признаков

Фото: myvektor.ru

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У нее появились новые друзья

Если вашей девушке раньше не было с кем пойти на новый фильм или в кино, а сейчас у нее много новых друзей и вас она с собой не берет — время задуматься.

Как понять, что девушка изменяет: названо топ-5 явных признаков

Фото: aif.ru

Она похорошела

Если ваша девушка стала следить за собой: ходить в спортзал, к косметологу, покупать новое белье — это также может быть одним из признаков того, что она вам изменяет. Ведь когда отношения перерастают конфетно-цветочный период, к примеру, старое, но удобное белье уже никого не смущает. А вот при появлении нового партнера желание выглядеть на все 100% не позволят девушке допустить такой оплошности.

Как понять, что девушка изменяет: названо топ-5 явных признаков

Фото: fr.freepik.com

Постоянно носит с собой телефон

Если девушка никогда не оставляет свой телефон без присмотра, шарахается от каждого сообщения или звонка — вероятнее всего, она вам изменяет. Поэтому, чтобы узнать наверняка, нужно заполучить гаджет возлюбленной, прочесть входящие и исходящие сообщения, а также пробить звонки.

Как понять, что девушка изменяет: названо топ-5 явных признаков

Фото: womensaid.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкие психологи сделали неожиданное открытие о том, от чего зависит хороший секс.

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