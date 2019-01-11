Как поговорить с ребенком о мастурбации: 5 лучших советов

Разговор с ребенком о мастурбации может быть неловким, смущающим или даже очень неудобным. Но он необходим для родителей, которые хотят воспитать детей со здоровым пониманием секса и своего тела.

Издание Huffpost, ссылаясь на мнение преподавателей секса, рассказало о пяти лучших способах, как поговорить с детьми о самоприкосновении.

Начать рано

По мнению экспертов, с детьми нужно говорить о мастурбации еще до наступления половой зрелости, которая обычно начинается в возрасте от 9 до 16 лет. Также им нужно донести, что самоприкосновение в любом возрасте не является чем-то грязным или незаконным. Поэтому, не нужно стыдиться сексуальных удовольствий.

Подчеркните, что это нормально

Фото: kraskizhizni.com

Для родителей очень важно говорить об мастурбации без стыда. Также если ребенок уже начал изучать самоприкосновение, не нужно его ругать. Ведь такие действия могут заставить ребенка почувствовать отвращение к себе.

Также открытые переговоры поспособствуют более позитивному пониманию самоприкосновения, которое может быть полезным для детей, когда они изучат свое тело. Кроме того, они помогут обсудить гигиену, правильные термины для гениталий и способы устранения небезопасных прикосновений.

Объясните, что это личное

Также эксперты добавили, что важно не только сообщить, что самоприкосновение является чем-то нормальным и естественным. Но и донести, что это является личным. Это особенно важно для маленьких детей, которые могут терется о такие предметы, как подушки, мебель или игрушки.

Главное, объяснить ребенку, что поскольку его половой орган является одной из его личных частей, это то, что нужно делать в своей комнате, а не на публике.

Не беспокойтесь слишком много

Фото: pw-life.com

Родители беспокоятся о том, как часто их дети касаются себя. По мнению экспертов, проблема есть только в том случае, если мастурбация причиняет телесные повреждения или мешает повседневной жизни. А если она не причиняет вреда и делается в частном порядке, то это нормальное явление.

Отпусти собственный стыд

Родители, которые открыто говорят на такие темы, как мастурбация, и дают понять, что ни один вопрос не запрещен, помогают детям оставаться в безопасности и информированности, когда речь идет об их сексуальном здоровье. Поэтому не нужно стыдиться говорить с детьми на такие темы.

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог и семейный терапевт из Вены Сабина Вайс убеждена в том, что отношения без секса также могут быть счастливыми. Они могут быть жизнеспособными, пока это устраивает обоих партнеров.

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